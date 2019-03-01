В Ла Лиге откажутся от матчей по понедельникам

Нововведение станет действительным со следующего сезона.

Президент испанской Федерации футбола Луис Рубиалес сообщил, что со следующего сезона в Ла Лиге не будут проводить матчи по понедельникам.

Сообщается, что это решение принято в пользу болельщиков, которые в большинстве своем не удовлетворены таким временем проведения матчей.

NO HABRÁ MÁS FÚTBOL LOS LUNES.

A partir de la próxima Temporada en @laliga habrá fútbol sábados y domingos 🏟

Veremos qué ocurre con los viernes, si llegamos a un acuerdo bueno para todos.

El negocio es importante pero más los aficionados 👨‍👩‍👧‍👦

Somos la @rfef#SomosFútbol 👟⚽ pic.twitter.com/hp8R01hPSv — Luis Rubiales (@LuisRubiales) March 1, 2019

“Начиная со следующего сезон, футбольных матчей в Ла Лиге по понедельникам не будет. Мы хотим, чтобы все матчи тура проходили в субботу и воскресенье.

Вопрос насчет матчами чемпионата в пятницу пока находится в стадии обсуждения. Бизнес, безусловно, важен для нас, но удобство болельщиков намного важнее“, - написал Рубиалес на своей странице в Twitter.

Ранее защитник Барселоны Жерар Пике выступил с критикой касательно испанского телевидения.