В Ла Лиге откажутся от матчей по понедельникам
Президент испанской Федерации футбола Луис Рубиалес сообщил, что со следующего сезона в Ла Лиге не будут проводить матчи по понедельникам.
Сообщается, что это решение принято в пользу болельщиков, которые в большинстве своем не удовлетворены таким временем проведения матчей.
NO HABRÁ MÁS FÚTBOL LOS LUNES.— Luis Rubiales (@LuisRubiales) March 1, 2019
A partir de la próxima Temporada en @laliga habrá fútbol sábados y domingos 🏟
Veremos qué ocurre con los viernes, si llegamos a un acuerdo bueno para todos.
El negocio es importante pero más los aficionados 👨👩👧👦
Somos la @rfef#SomosFútbol 👟⚽ pic.twitter.com/hp8R01hPSv
“Начиная со следующего сезон, футбольных матчей в Ла Лиге по понедельникам не будет. Мы хотим, чтобы все матчи тура проходили в субботу и воскресенье.
Вопрос насчет матчами чемпионата в пятницу пока находится в стадии обсуждения. Бизнес, безусловно, важен для нас, но удобство болельщиков намного важнее“, - написал Рубиалес на своей странице в Twitter.
Ранее защитник Барселоны Жерар Пике выступил с критикой касательно испанского телевидения.
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