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В Ла Лиге откажутся от матчей по понедельникам

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Нововведение станет действительным со следующего сезона.
Логотип испанской Ла Лиги
Логотип испанской Ла Лиги
Getty Images

Президент испанской Федерации футбола Луис Рубиалес сообщил, что со следующего сезона в Ла Лиге не будут проводить матчи по понедельникам.

Сообщается, что это решение принято в пользу болельщиков, которые в большинстве своем не удовлетворены таким временем проведения матчей.

“Начиная со следующего сезон, футбольных матчей в Ла Лиге по понедельникам не будет. Мы хотим, чтобы все матчи тура проходили в субботу и воскресенье.

Вопрос насчет матчами чемпионата в пятницу пока находится в стадии обсуждения. Бизнес, безусловно, важен для нас, но удобство болельщиков намного важнее“, - написал Рубиалес на своей странице в Twitter.

Ранее защитник Барселоны Жерар Пике выступил с критикой касательно испанского телевидения.

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Теги: Луис Рубиалес, Ла Лига, Испания, футбол
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