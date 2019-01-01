Реал избавится от Бэйла ближайшим летом

"Сливочные" недовольны уровнем игры, который демонстрирует валлийский футболист.

Один из лидеров Реала Гарет Бэйл в летнее трансферное окно может покинуть мадридский клуб.

По информации AS, руководство Королевского клуба разочаровано игрой валлийца, которую он показывает в последнее время, а наставник команды Сантьяго Солари недоволен его статистикой.

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Отмечается, что президент “сливочных“ Флорентино Перес уже раздумывает о продаже футболиста ближайшим летом, а также планирует купить на его позицию более молодого игрока. Одним из клубов, претендующих на Бэйла, называют Манчестер Юнайтед.

Напомним, в текущем сезоне 29-летний футболист отыграл 32 матча за Реал, в которых отметился 13 голами и совершил 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл отмахнулся от своего партнера по команде, который хотел поздравить валлийца с забитым голом в ворота Леванте в матче Ла Лиги.