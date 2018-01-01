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Реал - Барселона: прогноз и ставки букмекеров на Эль-Класико

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Букмекеры определили фаворита в очередном противостоянии двух испанских грандов.
Реал - Барселона: ставки букмекеров
Реал - Барселона: ставки букмекеров
Getty Images

В субботу, 2-го марта, всех фанатов испанского футбола ожидает самое громкое противостояние двух грандов - мадридский Реал встретится с каталонской Барселоной.

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Букмекеры отдают минимальное предпочтение в Эль-Класико команде гостей. Так, в конторе Pari-match, ставки на победу “сине-гранатовых“ принимают с коэффициентом 2.55, в то время как на успех “сливочных“ можно поставить с коэффициентом 2.70. Ничью здесь оценили в 3.75.

Эксперты из WilliamHill согласны со своими коллегами, принимая ставки на победу Барселоны с коэффициентом 2.45, а на триумф Реала - 2.70. Ничью здесь оценили в 3.70.

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Букмекеры из конторы bet365 также считают, что победу в этом противостоянии одержат каталонцы. На их успех можно поставить с коэффициентом 2.45, а на триумф мадридского клуба - 2.75. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.70.

Матч Реал - Барселона состоится в субботу, 2-го марта, на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что это уже второе Эль-Класико за неделю. В среду, 27-го февраля, Реал принимал Барселону в рамках полуфинала Кубка Испании. Каталонцы одержали крупную победу со счетом 3:0. Смотрите также видео голов и обзор матча Реал - Барселона.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, ставки на спорт, прогноз букмекеров, ставки букмекеров
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