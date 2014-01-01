Красотка пятницы: очаровательная архитектор, которая вдохновляет Тер Штегена на сейвы

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию прекрасную Даниэлу Йеле.

Даниэла Йеле instagram.com/danijehle_/

Даниэла Йеле – роскошная архитектор из Дании, которая не задумываясь бросила все ради своего возлюбленного – голкипера Барселоны Марка-Андре Тер Штегена.

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Красотка познакомилась с футболистом в Германии, когда он защищал цвета Боруссии из Менхенгладбаха. После его перехода в каталонский клуб девушка последовала за ним, и, чтобы не сидеть без дела, решила поступить в архитектурный университет в Испании.

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Пара официально узаконила свои отношения в мае 2017-го года, однако пышную свадьбу сыграли лишь летом в Германии, во время отпуска Тер Штегена. Детей у супругов пока нет, зато в их семье есть питомец – пес, которого влюбленные принесли в дом в декабре 2014-го года.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была сногсшибательная модель, которую разочаровало поражение Шахтера в ЛЕ.