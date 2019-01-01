Рауль возглавит юношескую команду Реала
Альваро Бенито уволили из-за критики первого состава мадридцев.
Альваро Бенито уволили с поста главного тренера юношеской команды Реала.
Причиной послужило его выступление на радио и телевидении в качестве эксперта, где он раскритиковал игру первой команды в матче с Барселоной в полуфинале Кубка Испании, сообщает Marca.
“Винисиус всех удивляет, он молодой, но вносит дисбаланс в игру команды. Проблема в том, что есть такие игроки, как Каземиро, который не наиграл и на минуту времени, как и Кроос“, - сказал Бенито во время эфира.
Должность тренера команды U-18 займет воспитанник и легенда клуба Рауль Гонсалес Бланко.
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