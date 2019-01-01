Рауль возглавит юношескую команду Реала

Альваро Бенито уволили из-за критики первого состава мадридцев.

Альваро Бенито уволили с поста главного тренера юношеской команды Реала.

Причиной послужило его выступление на радио и телевидении в качестве эксперта, где он раскритиковал игру первой команды в матче с Барселоной в полуфинале Кубка Испании, сообщает Marca.

“Винисиус всех удивляет, он молодой, но вносит дисбаланс в игру команды. Проблема в том, что есть такие игроки, как Каземиро, который не наиграл и на минуту времени, как и Кроос“, - сказал Бенито во время эфира.

Должность тренера команды U-18 займет воспитанник и легенда клуба Рауль Гонсалес Бланко.