Барселона потроллила Модрича, использовав его в рекламе своего интернет-магазина

После победы над Реалом в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (3:0) Барселона подшутила над полузащитником “сливочных“ Лукой Модричем.

Пресс-служба каталонcкого клуба опубликовала фотографию, сделанную во время поединка, где хорват держится за футболку Лионеля Месси.

“Получить футболку Месси намного проще, зайдя в наш интернет-магазин“, - написали представителя клуба на странице в Twitter.

🔵🔴 It's much easier to get a #Messi shirt by going to our online store 👉 https://t.co/Of4Zk6Ygg9 😋 pic.twitter.com/Q5VC9dtSXZ