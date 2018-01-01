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Барселона потроллила Модрича, использовав его в рекламе своего интернет-магазина

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Представители клуба забавно обыграли нарушение правил.
Лука Модрич
Лука Модрич
Getty Images

После победы над Реалом в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (3:0) Барселона подшутила над полузащитником “сливочных“ Лукой Модричем.

Пресс-служба каталонcкого клуба опубликовала фотографию, сделанную во время поединка, где хорват держится за футболку Лионеля Месси.

“Получить футболку Месси намного проще, зайдя в наш интернет-магазин“, - написали представителя клуба на странице в Twitter.

В финале Кубка Короля Барселона сыграет с Валенсией.

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Теги: футбол, Лука Модрич, Барселона
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Источник: twitter.com

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