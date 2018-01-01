Валенсия победила Бетис и сыграет с Барселоной в финале Кубка Испании
Единственный гол Родриго помог "оранжевым" одолеть "зелено-белых".
Валенсия в домашнем поединке обыграла Бетис (1:0) и вышла в финал Кубка Короля.
В ответном полуфинальном матче все решил один гол нападающего Родриго, который после классного прохода и пасса Гамейро на 56-й минуте вколотил мяч в пустые ворота.
Первый матч между Бетисом и Валенсией закончился голевой ничьей (2:2).
В финале Валенсия сыграет с Барселоной, которая уверенно разбила мадридский Реал (3:0).
Финальная встреча состоится 25 мая на стадионе Бетиса Бенито Вильямарин.
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