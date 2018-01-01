Валенсия победила Бетис и сыграет с Барселоной в финале Кубка Испании

Единственный гол Родриго помог "оранжевым" одолеть "зелено-белых".

Валенсия в домашнем поединке обыграла Бетис (1:0) и вышла в финал Кубка Короля.

В ответном полуфинальном матче все решил один гол нападающего Родриго, который после классного прохода и пасса Гамейро на 56-й минуте вколотил мяч в пустые ворота.

Первый матч между Бетисом и Валенсией закончился голевой ничьей (2:2).

В финале Валенсия сыграет с Барселоной, которая уверенно разбила мадридский Реал (3:0).

Финальная встреча состоится 25 мая на стадионе Бетиса Бенито Вильямарин.