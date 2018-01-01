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Валенсия победила Бетис и сыграет с Барселоной в финале Кубка Испании

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Единственный гол Родриго помог "оранжевым" одолеть "зелено-белых".
Валенсия выиграла у Бетиса
Валенсия выиграла у Бетиса
Getty Images

Валенсия в домашнем поединке обыграла Бетис (1:0) и вышла в финал Кубка Короля.

В ответном полуфинальном матче все решил один гол нападающего Родриго, который после классного прохода и пасса Гамейро на 56-й минуте вколотил мяч в пустые ворота.

Первый матч между Бетисом и Валенсией закончился голевой ничьей (2:2).

В финале Валенсия сыграет с Барселоной, которая уверенно разбила мадридский Реал (3:0).

Финальная встреча состоится 25 мая на стадионе Бетиса Бенито Вильямарин.

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Теги: футбол, Кубок Испании, Валенсия, Бетис
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