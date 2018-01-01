Альба продлил контракт с Барселоной

Клаусула составила более 500 млн евро.

Защитник Барселоны Жорди Альба продлил контракт с клубом до 2024 года, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Отмечается, что в контракте есть пункт об отступных в размере 500 миллионов евро.

Испанец выступает за Барселону с 2012 года. Он провел за клуб 282 матча и забил 14 мячей.

В этом сезоне Ла Лиги Альба сыграл за Барселону 24 матча, в которых отличился одним забитым мячом и отдал семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Барселона шестой год подряд вышла в финал Кубка Испании.