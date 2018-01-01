Неизвестные ограбили дом Бензема, пока он был на матче против Барселоны

Пока футболист пытался выиграть поединок, кто-то проник в его дом.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема принял участие в матче своей команды против Барселоны (0:3) в рамках 1/2 финала Кубка Испании.

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Пока футболист был на поле, произошел неприятный инцидент. Как сообщает El Chiringuito, в дом 31-летнего форварда пробрались неизвестные и унесли оттуда ценные вещи и денежные средства. На данный момент точная сумма убытков не называется.

Отметим, что в последнее время несколько раз сообщалось об ограблениях домов футболистов. Так, одним из пострадавших оказался новичок Барселоны Кевин-Принс Боатенг, ущерб которого оценили в 300 тысяч евро.

Также ограбили дом лидера Ливерпуля Садио Мане в то время, пока он был на матче Лиги чемпионов против Баварии. А вот игроку ПСЖ Эрику Шупо-Мотингу вовсе не повезло дважды за месяц.