Впервые за 23 года Реал потерпел 5 крупных поражений за один сезон

Впервые с сезона-1995/96 "сливочные" проиграли пять игр, пропустив три и более гола в каждом из матчей.

В среду, 27-го февраля, мадридский Реал на своем поле уступил каталонской Барселоне со счетом 3:0 в рамках второго полуфинального матча Кубка Испании.

Читай также: Директор Реала: Мы во всем превосходили Барселону - в контроле мяча, создании моментов

Это поражение стало уже пятым для “сливочных“ в текущем сезоне, в котором Королевский клуб пропустил 3 и более гола. До этого Реал крупно проиграл три матча в Ла Лиге - Севилье (3:0), Барселоне (5:1) и Эйбару (3:0), а также уступил ЦСКА в Лиге чемпионов (3:0).

В последний раз подобное случалось с Реалом 23 года назад, в сезоне-1995/96.

Смотрите также видео голов и обзор матча Реал - Барселона.

Ранее сообщалось, что защитник Реала Рафаэль Варан показал жуткое фото своего колена после матча с Барселоной.