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Впервые за 23 года Реал потерпел 5 крупных поражений за один сезон

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Впервые с сезона-1995/96 "сливочные" проиграли пять игр, пропустив три и более гола в каждом из матчей.
Гарет Бэйл в проигранном матче Реала против Барселоны
Гарет Бэйл в проигранном матче Реала против Барселоны
Getty Images

В среду, 27-го февраля, мадридский Реал на своем поле уступил каталонской Барселоне со счетом 3:0 в рамках второго полуфинального матча Кубка Испании.

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Это поражение стало уже пятым для “сливочных“ в текущем сезоне, в котором Королевский клуб пропустил 3 и более гола. До этого Реал крупно проиграл три матча в Ла Лиге - Севилье (3:0), Барселоне (5:1) и Эйбару (3:0), а также уступил ЦСКА в Лиге чемпионов (3:0).

В последний раз подобное случалось с Реалом 23 года назад, в сезоне-1995/96.

Смотрите также видео голов и обзор матча Реал - Барселона.

Ранее сообщалось, что защитник Реала Рафаэль Варан показал жуткое фото своего колена после матча с Барселоной.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, футбол, Ла Лига, Кубок Испании, Лига Чемпионов, Кубок Короля, чемпионат Испании по футболу
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Источник: sport.bigmir.net

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