Варан показал свое разбитое колено после матча с Барселоной
Защитник Реала Рафаэль Варан после матча с каталонской Барселоной показал фанатам свое разбитое колено.
Читай также: Директор Реала: Мы во всем превосходили Барселону - в контроле мяча, создании моментов
Во время встречи Варан попытался помещать игроку "сине-гранатовых" Усману Дембеле, но, в итоге, отправил мяч в собственные ворота. Таким образом, Варан удвоил преимущество каталонцев, а также в этот момент разбил колено в столкновении с партнером по команде Даниэлем Карвахалем.
В Stories на своей страничке в Instagram футболист показал жуткое фото своей травмы.
Отметим, что уже в субботу, 2-го марта, "сливочным" вновь предстоит принять на своем поле Барселону, только уже в рамках 26-го тура чемпионата Испании.
Напомним, мадридский Реал уступил Барселоне на Сантьяго Бернабеу со счетом 3:0, упустив возможность выйти в финал Кубка Испании. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.
Полная версия правил