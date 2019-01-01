Варан показал свое разбитое колено после матча с Барселоной

Жутким фото футболист поделился в своих социальных сетях.

Защитник Реала Рафаэль Варан после матча с каталонской Барселоной показал фанатам свое разбитое колено.

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Во время встречи Варан попытался помещать игроку "сине-гранатовых" Усману Дембеле, но, в итоге, отправил мяч в собственные ворота. Таким образом, Варан удвоил преимущество каталонцев, а также в этот момент разбил колено в столкновении с партнером по команде Даниэлем Карвахалем.

В Stories на своей страничке в Instagram футболист показал жуткое фото своей травмы.

Колено Варана после матча с Барселоной instagram.com/raphaelvarane/

Отметим, что уже в субботу, 2-го марта, "сливочным" вновь предстоит принять на своем поле Барселону, только уже в рамках 26-го тура чемпионата Испании.

Напомним, мадридский Реал уступил Барселоне на Сантьяго Бернабеу со счетом 3:0, упустив возможность выйти в финал Кубка Испании. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.