Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Варан показал свое разбитое колено после матча с Барселоной

Комментариев: 0
Жутким фото футболист поделился в своих социальных сетях.
Рафаэль Варан
Рафаэль Варан
Getty Images

Защитник Реала Рафаэль Варан после матча с каталонской Барселоной показал фанатам свое разбитое колено.

Читай также: Директор Реала: Мы во всем превосходили Барселону - в контроле мяча, создании моментов

Во время встречи Варан попытался помещать игроку "сине-гранатовых" Усману Дембеле, но, в итоге, отправил мяч в собственные ворота. Таким образом, Варан удвоил преимущество каталонцев, а также в этот момент разбил колено в столкновении с партнером по команде Даниэлем Карвахалем.

В Stories на своей страничке в Instagram футболист показал жуткое фото своей травмы.

Колено Варана после матча с Барселоной
Колено Варана после матча с Барселоной
instagram.com/raphaelvarane/

Отметим, что уже в субботу, 2-го марта, "сливочным" вновь предстоит принять на своем поле Барселону, только уже в рамках 26-го тура чемпионата Испании.

Напомним, мадридский Реал уступил Барселоне на Сантьяго Бернабеу со счетом 3:0, упустив возможность выйти в финал Кубка Испании. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.

Поделись:
Теги: Рафаэль Варан, Реал, Реал Мадрид, Барселона, Кубок Испании по футболу, Кубок Короля, футбол, вне игры, фото, Instagram
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь