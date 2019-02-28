Пике раскритиковал испанское ТВ, которое обсуждает VAR вместо политических заключенных

Защитник Барселоны считает, что правильно расставленные акценты на телевидении действительно помогли бы стране измениться к лучшему.

Защитник Барселоны Жерар Пике после крупной победы над Реалом (3:0) в ответном полуфинальном матче Кубка Испании раскритиковал местное телевидение.

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“Если бы испанское ТВ обсуждало не VAR, а уделяло больше внимания судебным процессам над политическими заключенными, которых несправедливо посадили в тюрьму, то, возможно, это помогло бы нашей стране измениться в лучшую сторону.

По поводу матча могу сказать, что мы рады, что вышли в финал Кубка Испании, а сейчас нам нужно готовиться к матчу против Реала в чемпионате страны“, - приводит слова Пике Marca.

Отметим, что Пике - ярый сторонних независимости Каталонии, и его беспокоят политические заключенные, которые находятся в тюрьмах после референдума о независимости региона от Испании, прошедшего в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Жерар Пике снимет фильм о жизни в раздевалке Барселоны.