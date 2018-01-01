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Директор Реала: Мы во всем превосходили Барселону - в контроле мяча, создании моментов

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Эмилио Бутрагеньо считает, что его команда должна была иметь преимущество в два мяча еще до перерыва.
Реал проиграл Барселоне на Сантьяго Бернабеу
Реал проиграл Барселоне на Сантьяго Бернабеу
Getty Images

Директор Реала Эмилио Бутрагеньо прокомментировал поражение “сливочных“ от Барселоны на Сантьяго Бернабеу в рамках второго полуфинального матча Кубка Испании (0:3).

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“Конечно, результат огорчает, но вот чем удивителен футбол - Реал во всем превосходил Барселону до счета 0:2 - в контроле мяча, в создании моментов. Но каталонцы сыграли эффективно и использовали свои шансы, которые решили исход противостояния.

Мы потеряли очень много возможностей забить. Жаль наших игроков и болельщиков, которые искренне нас поддерживали. Это тяжелый для нас вечер, ведь мы не заслужили такого результата. Мы должны были вести 2:0 еще до перерыва. В субботу мы постараемся победить“, - приводит слова Бутрагеньо AS.

Напомним, после ничей на Камп Ноу (1:1) Реал проиграл Барселоне на своем поле, позволив каталонцам выйти в финал Кубка Испании.

Смотрите также видео голов и обзор матча Реал - Барселона.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, Барселона, Кубок Испании по футболу, Кубок Короля, футбол
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