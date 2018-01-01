Директор Реала: Мы во всем превосходили Барселону - в контроле мяча, создании моментов

Эмилио Бутрагеньо считает, что его команда должна была иметь преимущество в два мяча еще до перерыва.

Директор Реала Эмилио Бутрагеньо прокомментировал поражение “сливочных“ от Барселоны на Сантьяго Бернабеу в рамках второго полуфинального матча Кубка Испании (0:3).

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“Конечно, результат огорчает, но вот чем удивителен футбол - Реал во всем превосходил Барселону до счета 0:2 - в контроле мяча, в создании моментов. Но каталонцы сыграли эффективно и использовали свои шансы, которые решили исход противостояния.

Мы потеряли очень много возможностей забить. Жаль наших игроков и болельщиков, которые искренне нас поддерживали. Это тяжелый для нас вечер, ведь мы не заслужили такого результата. Мы должны были вести 2:0 еще до перерыва. В субботу мы постараемся победить“, - приводит слова Бутрагеньо AS.

Напомним, после ничей на Камп Ноу (1:1) Реал проиграл Барселоне на своем поле, позволив каталонцам выйти в финал Кубка Испании.

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