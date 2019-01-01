Реал - Барселона: 0:3 видео голов и обзор полуфинального матча Кубка Испании

Каталонцы в гостях разгромили мадридцев и вышли в финал Кубка короля.

Реал - Барселона: видео голов и обзор матча Getty Images

Барселона разгромила Реал со счетом 3:0 во втором полуфинальном матче Кубка Испании и вышла в финал турнира.

Поединок состоялся на домашнем стадионе “сливочных“ - Сантьяго Бернабеу, однако хозяева не порадовали своих фанатов, крупно уступив каталонцам.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал - Барселона:

Реал - Барселона 0:3 (первый матч — 1:1)

Голы: Суарес, 50, 73 (с пенальти), Варан, 69 (в свои ворота)

Реал: Навас - Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон - Модрич, Каземиро (Вальверде, 75), Кроос - Васкес (Бэйл, 68), Бензема, Винисиус (Асенсио, 81)

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Ракитич, Бускетс (Артур, 86), Роберто - Месси, Суарес (Видаль, 79), Дембеле (Коутиньо, 75)

Предупреждения: Васкес, Каземиро - Бускетс, Семеду