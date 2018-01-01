Барселона шестой год подряд вышла в финал Кубка Испании

Барселона в Мадриде разгромила Реал и вышла в финал Кубка Испании.

Барселона разгромила Реал со счетом 3:0 в ответном полуфинале Кубка Испании и пятый раз вышла в финал турнира.

Первая игра завершилась вничью 1:1, что было больше на руку мадридцам благодаря выездному голу.

Но при этом, именно от Реала исходила опасность в первом тайме. Особенно стоит отметить Винисиуса, который имел два отличных момента, но в обоих случаях забить не удалось – первый удар пришелся чуть выше перекладины, а во втором эпизоде бразилец не смог переиграть тер Штегена в ближнем бою.

Ближе к окончанию первой 45-минутки Реал имел еще две отличные возможности забить, но снова не использовал свои шансы – сперва Винисиус вывел Бензема на ударную позицию, Кариму никто не мешал, но он пробил прямо в тер Штегена, а минутой позднее Винисиус снова продемонстрировал чудовищную реализацию, не попав по воротам из выгодной позиции.

Вторая сорокапятиминутка получилась абсолютно зеркальной. Едва начался второй тайм, как Барселона первым же ударом в створ открыла счет в матче и вышла вперед по сумме двухраундового противостояния. Усман Дембеле выполнил прострел в штрафную соперника, где Луис Суарес замкнул пас своего партнера точным ударом в нижний угол.

Спустя десять минут сравнять счет мог Серхио Регилон, но “сине-гранатовых“ спас тер Штеген. Винисиус в очередной раз отклеился от Нельсона Семеду, навесил в район вратарской, откуда Регилон наверняка бил головой в дальний угол - немецкий голкипер Барсы показал чудеса реакции и отвел угрозу от собственных владений.

Это был последний шанс Реала забить, ведь буквально в следующей атаке Барселона забила. Дембеле вновь прострелил в штрафную на Суареса, но гол у уругвайского нападающего “украл“ Рафаэль Варан, который срезал мяч в собственные ворота.

А через каких-то пять минут счет на табло Бернабеу стал неприличным: Каземиро нарушил правила на Суаресе в своей штрафной и сам пострадавший издевательской “паненкой“ направил сферу в правый угол.

0:3 хоть счет и не по делу, но он фактически закончил игру. В оставшееся время команды просто доигрывали матч.

Уже в ближайшую субботу, 2 марта, Реал попробует отомстить за поражение в матче чемпионата Испании.

Реал — Барселона 0:3 (первый матч — 1:1)

Голы: Суарес, 50, 73 (с пенальти), Варан, 69 (в свои ворота)

Реал: Навас — Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон — Модрич, Каземиро (Вальверде, 75), Кроос — Васкес (Бэйл, 68), Бензема, Винисиус (Асенсио, 81)

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич, Бускетс (Артур, 86), Роберто — Месси, Суарес (Видаль, 79), Дембеле (Коутиньо, 75)

Предупреждения: Васкес, Каземиро — Бускетс, Семеду