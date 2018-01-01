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Иньеста: Реал будет биться до конца

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Испанский футболист назвал главного конкурента каталонской Барселоны.
Андрес Иньеста
Андрес Иньеста
Getty Images

Бывший полузащитник Барселоны Андрес Иньеста, в настоящий момент выступающий за японский клуб Виссел Кобе, поделился cвоими мыслями о противостоянии каталонцев с мадридским Реалом в чемпионате и Кубке Короля.

“У Барселоны есть преимущество, но нельзя выиграть чемпионат в феврале. Впереди еще много поединков - в том числе в Лиге чемпионов.

К тому же нельзя забывать об Атлетико -  именно они являются главными конкурентами Барселоны. Думаю, в этом сезоне интрига будет до самого конца.

В первой половине сезона Реал потерял много очков и позволил Барселоне создать преимущество. Обычно такого не происходит. Несмотря на это, они все еще играют в Лиге чемпионов и Кубке Испании. Как всегда, они будут биться до конца - даже в чемпионате“, - приводит слова испанца Goal.com.

Напомним, сегодня, 27-го февраля, Реал и Барселона проведут ответный полуфинальный матч Кубка Испании. Встреча состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.

Смотрите также видео онлайн трансляцию матча Кубка Испании.

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Теги: футбол, Андрес Иньеста, Барселона, Реал Мадрид
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Источник: goal.com

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