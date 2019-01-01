Реал - Барселона: прогноз и ставки букмекеров на матч 1/2 финала Кубка Испании

Испанские гранды оспорят путевку в финал Кубка короля.

Мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу примет каталонскую Барселону в ответном поединке 1/2 финала Кубка Испании.

Первый поединок между командами на Камп Ноу завершился вничью - 1:1, поэтому именно в Мадриде определится имя финалиста Кубка короля.

Букмекеры в этой встрече отдают минимальное предпочтение гостям. Так, в конторе Pari-match на победу "сине-гранатовых" можно поставить с коэффициентом 2.37, в то время как на успех "сливочных" установлен коэффициент 2.90. Ничью здесь оценили в 3.75.

Их коллеги из bet365 также считают фаворитами Барселону, на победу которой можно поставить с коэффициентом 2.25. Победу Реала оценили так же - 2.90, а на ничью установлен коэффициент 3.60.

Поединок Реал - Барселона состоится в среду, 27-го февраля, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка. Также жители Украины смогут посмотреть Эль-Класико в нашей видео онлайн трансляции.