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Защитник Аякса попал в шорт-лист Реала в качестве замены для Марсело

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"Сливочные" начинают искать замену для Марсело, который летом может перейти в туринский Ювентус.
Николас Тальяфико
Николас Тальяфико
Getty Images

Рикардо Шлипер, представляющий интересы защитника Аякса и сборной Аргентины Николаса Тальяфико, рассказал о возможном переходе своего подопечного в мадридский Реал.

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"Сейчас в СМИ много говорят о том, что Тальяфико вошел в шорт-лист Реала из-за скорого ухода Марсело в Ювентус. Но мне на данный момент никто из Мадрида не звонил, а вот из других клубов предложения поступали.

Контракт Николаса с Аяксом действует еще два года, и отступных нет, но в договоре прописана минимальная цена для европейских топ-клубов, среди которых и один из Испании.

Это все, что я могу рассказать, но думаю, что Тальяфико пора переходить на новый уровень", - приводит слова Шлипера Radio Rivadavia.

Ранее сообщалось, что защитник Реала Марсело сообщил руководству клуба о своем желании перейти в Ювентус, куда его активно зовет Криштиану Роналду.

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Теги: Марсело, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, трансфер, Аякс, футбол
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