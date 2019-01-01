Защитник Аякса попал в шорт-лист Реала в качестве замены для Марсело

"Сливочные" начинают искать замену для Марсело, который летом может перейти в туринский Ювентус.

Рикардо Шлипер, представляющий интересы защитника Аякса и сборной Аргентины Николаса Тальяфико, рассказал о возможном переходе своего подопечного в мадридский Реал.

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"Сейчас в СМИ много говорят о том, что Тальяфико вошел в шорт-лист Реала из-за скорого ухода Марсело в Ювентус. Но мне на данный момент никто из Мадрида не звонил, а вот из других клубов предложения поступали.

Контракт Николаса с Аяксом действует еще два года, и отступных нет, но в договоре прописана минимальная цена для европейских топ-клубов, среди которых и один из Испании.

Это все, что я могу рассказать, но думаю, что Тальяфико пора переходить на новый уровень", - приводит слова Шлипера Radio Rivadavia.

Ранее сообщалось, что защитник Реала Марсело сообщил руководству клуба о своем желании перейти в Ювентус, куда его активно зовет Криштиану Роналду.