Куртуа закрутил интрижку с популярной испанской телеведущей
Коглкипер мадридского Реала Тибо Куртуа летом перебрался в Мадрид и теперь занялся своей личной жизнью.
По информации журнала Semana, 26-летний Тибо Куртуа встречается с 32-летней испанской телеведущей и моделью Альбой Каррильо.
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В свежем номере издания, который вышел в среду, 27-го февраля, сообщается, что пару видели несколько раз вместе за последние две недели. Также источник опубликовал фото, где Куртуа и Каррильо вместе покидают японский ресторан в Мадриде.
Как сообщает источник, Куртуа познакомился с телеведущей на Рождество благодаря общим знакомым и с тех пор они встречаются.
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Стоит сказать, что Каррильо славится своими отношениями со спортсменами. Ранее она была замужем за теннисистом Фелисиано Лопесом, а после этого встречалась с мотогонщиком Фонси Ньето, от которого родила сына. Любопытно, что оба раза девушка выясняла отношения с мужчинами в суде.
Ранее сообщалось, что лидер Интера Мауро Икарди узнал об измене свой жены Ванды Нары с его партнером по команде.
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