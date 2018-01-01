Реал - Барселона: видео онлайн трансляция матча Кубка Испании

Мадридский Реал и каталонская Барселона разыграют путевку в финал Кубка короля.

Реал - Барселона: видео онлайн трансляция Getty Images

В Мадриде на Сантьяго Бернабеу состоится второй полуфинальный матч Кубка Испании, в котором встретятся принципиальные соперники - Реал и Барселона.

Этот поединок определит, кто из двух испанских грандов выйдет в финал и будет бороться за титул. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Для всех жителей Украины будет доступна видео онлайн трансляция этого поединка:

Напомним, на нашем сайте также будет вестись текстовая онлайн трансляция матча Реал - Барселона.