Реал - Барселона: онлайн трансляция матча Кубка Испании

Реал и Барселона сыграют 27 февраля в ответном матче полуфинала Кубка Испании.

В среду, 27-го февраля, Реал и Барселона проведут ответный полуфинальный матч Кубка Испании. Встреча состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1, а значит теперь Барселоне на чужом поле нужно будет приложить максимум усилий, чтобы пройти дальше. Команда будет бросаться в атаку и стараться максимально быстро забить.

У Реала наблюдается небольшой кризис по сравнению с первым поединком, но, с другой стороны, не имея шансов бороться за чемпионство, "сливочные" будут показывать свой максимум, чтобы обыграть каталонцев в Кубке короля.

Барселона на выходных потратила немало сил в противостоянии с Севильей, зато получила феерическую победу благодаря Месси, который оформил пятидесятый в карьере хет-трик. Реал же одержал скандальную победу над Леванте с сомнительным судейством, но при этом сохранил силы на Эль-Класико.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество у "сине-гранатовых". На победу Барселоны можно поставить с коэффициентом 2.45. Ничья оценивается коэффициентом 3.50. На успех Реала предлагается коэффициент 2.70.

Последние игры Реала:

24.02.19 Леванте – Реал Мадрид – 1:2

17.02.19 Реал Мадрид – Жирона – 1:2

13.02.19 Аякс – Реал Мадрид – 1:2

09.02.19 Атлетико – Реал Мадрид – 1:3

06.02.19 Барселона – Реал Мадрид – 1:1

Последние игры Барселоны:

23.02. Севилья – Барселона – 2:4

19.02.19 Лион – Барселона – 0:0

16.02.19 Барселона – Вальядолид – 1:0

10.02.19 Атлетик – Барселона – 0:0

06.02.19 Барселона – Реал Мадрид – 1:1

Очные встречи:

06.02.19 Барселона – Реал Мадрид – 1:1

28.10.18 Барселона – Реал Мадрид – 5:1

06.05.18 Барселона – Реал Мадрид – 2:2

23.12.17 Реал Мадрид – Барселона – 0:3

17.08.17 Реал Мадрид – Барселона – 2:0

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Реал - Барселона, которая будет доступна в этой новости начиная с 22:00.