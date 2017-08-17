Реал - Барселона: онлайн трансляция матча Кубка Испании
В среду, 27-го февраля, Реал и Барселона проведут ответный полуфинальный матч Кубка Испании. Встреча состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.
В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1, а значит теперь Барселоне на чужом поле нужно будет приложить максимум усилий, чтобы пройти дальше. Команда будет бросаться в атаку и стараться максимально быстро забить.
У Реала наблюдается небольшой кризис по сравнению с первым поединком, но, с другой стороны, не имея шансов бороться за чемпионство, "сливочные" будут показывать свой максимум, чтобы обыграть каталонцев в Кубке короля.
Барселона на выходных потратила немало сил в противостоянии с Севильей, зато получила феерическую победу благодаря Месси, который оформил пятидесятый в карьере хет-трик. Реал же одержал скандальную победу над Леванте с сомнительным судейством, но при этом сохранил силы на Эль-Класико.
По мнению букмекеров, небольшое преимущество у "сине-гранатовых". На победу Барселоны можно поставить с коэффициентом 2.45. Ничья оценивается коэффициентом 3.50. На успех Реала предлагается коэффициент 2.70.
Последние игры Реала:
24.02.19 Леванте – Реал Мадрид – 1:2
17.02.19 Реал Мадрид – Жирона – 1:2
13.02.19 Аякс – Реал Мадрид – 1:2
09.02.19 Атлетико – Реал Мадрид – 1:3
06.02.19 Барселона – Реал Мадрид – 1:1
Последние игры Барселоны:
23.02. Севилья – Барселона – 2:4
19.02.19 Лион – Барселона – 0:0
16.02.19 Барселона – Вальядолид – 1:0
10.02.19 Атлетик – Барселона – 0:0
06.02.19 Барселона – Реал Мадрид – 1:1
Очные встречи:
06.02.19 Барселона – Реал Мадрид – 1:1
28.10.18 Барселона – Реал Мадрид – 5:1
06.05.18 Барселона – Реал Мадрид – 2:2
23.12.17 Реал Мадрид – Барселона – 0:3
17.08.17 Реал Мадрид – Барселона – 2:0
На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Реал - Барселона, которая будет доступна в этой новости начиная с 22:00.
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