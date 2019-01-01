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Вальверде: Нам нужно попробовать обыграть Реал

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Наставник каталонской команды отметил, что в составе мадридцев играют великолепные футболисты.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Кубка Испании с Реалом.

“Нам нужно попробовать обыграть соперника, мы каждый раз стараемся это сделать. Тяжело добиться такого же итога в двух поединках.

В таких ситуациях результат может сильно разниться. Мы сейчас пытаемся сфокусироваться на первом матче, ведь до субботы еще несколько дней (в субботу команды встретятся в рамках Ла Лиги - прим.ред).

У Реала есть Винисиус - прекрасный, уверенный в себе и быстрый футболист. Но у Реала и без этого немало великолепных игроков, таких как Асенсио, Иско или Бэйл“, - цитирует Вальверде La Vanguardia.

Напомним, первый матч с участием Барселоны и Реала закончился со счетом 1:1.

Ответный матч состоится завтра,  27 февраля, на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Эрнесто Вальверде, Реал Мадрид, Барселона
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Источник: www.lavanguardia.com

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