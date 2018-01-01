Солари: Мы не боимся Месси

Наставник "сливочных" отметил, что в клубе не знают, что такое страх.

Главный тренер Реала Сантьяго Солари поделился ожиданиями от ответной игры с Барселоной в рамках полуфинала Кубка Короля.

“Мы не боимся Месси. Реал не знает, что такое страх. Для нас не существует такого слова. Игроки должны выйти на поле и получить удовольствие. Нам нравится то, что мы делаем“, - цитирует Солари ESPN.

Напомним, первый матч с участием Барселоны и Реала закончился со счетом 1:1.

Ответный матч состоится завтра, 27 февраля, на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.