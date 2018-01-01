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СМИ: Реал может включить Хамеса в сделку по Неймару

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Колумбиец готов переехать во Францию.
Хамес Родригес
Хамес Родригес
Getty Images

Руководство мадридского Реала хочет приобрести нападающего ПСЖ Неймара, сообщает okDiario.com.

“Сливочные“ хотят могут в сделку полузащитника Хамеса Родригеса, который сейчас выступает за Баварию на правах аренды.

Отмечается, что колумбийский футболист не против продолжить карьеру в другом клубе, поскольку в составе мюнхенцев он получает мало игрового времени.

В этом сезоне Хамес сыграл 11 матчей за Баварию, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, ранее сообщалось, что Хамес хочет покинуть Баварию из-за конфликта с Ковачем.

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Теги: футбол, Неймар, Хамес Родригес, Реал, ПСЖ
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Источник: okdiario.com

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