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Селезнев провел 6 матчей за Малагу, но ни разу не ударил по воротам

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Украинец пока не очень успешно выступает в Испании.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
malagacf.com

Нападающий Малаги Евгений Селезнев никак не может отличиться за свой новый клуб, к которому он присоединился в начале января.

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Украинец уже провел 6 матчей за команду (всего он отыграл 159 минут), однако ни разу за это время не пробил по воротам соперников.

При этом наставник Малаги Хуан Мунис считает, что Селезнев значительно улучшил свои физические кондиции по сравнению с теми, которые у него были на момент перехода в команду.

Ранее сообщалось, что Евгений Селезнев изучает испанский язык, чтобы быстрее адаптироваться в новой команде.

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Теги: Евгений Селезнев, Малага, Сегунда, Испания, футбол
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