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Бензема: Раньше я был ассистентом Роналду, а теперь я лидер атаки Реала

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Французу больше не приходится работать на звездного партнера.
Карим Бензема
Карим Бензема
Getty Images

Форвард Реала Карим Бензема рассказал, как повлиял переход Криштиану Роналду в Ювентус на его роль в Королевском клубе.

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“Раньше в Реале был футболист, который забивал 50 и более голов за сезон. Моя роль была проста - я был ассистентом Роналду, был второй скрипкой. У нас был отличный дуэт, я искал его на поле и помогал ему забивать больше голов.

Теперь все поменялось, ведь я - лидер атаки Реала. От меня многое зависит и я способен изменить ход всей игры. Это счастье, ведь теперь я могу демонстрировать свой уровень“, - цитирует Бензема France Football

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В текущем сезоне Бензема отыграл 25 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 11 голов и совершил 3 ассиста. В сезоне-2017/18, до перехода Роналду в Ювентус, француз отыграл 32 матча в Ла Лиге, в которых отметился 5-ю голами и 12-ю результативными передачами.

Ранее сообщалось, что президент мадридского Реала считает Карима Бензема лучшим форвардом в мире.

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Теги: Карим Бензема, Криштиану Роналду, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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