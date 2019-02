Бэйл отмахнулся от Васкеса, который пытался поздравить валлийца с голом

Интересный эпизод произошел с участием полузащитника Реала Гарета Бэйла в матче против Леванте (2:1).

Валлиец реализовал победный для "сливочных" пенальти, после чего к нему подбежал Лукаса Васкес, чтобы поздравить с голом. Бэйл попросту отмахнулся от партнера по команде и отбежал от него, отказавшись праздновать свой гол.

Gareth Bale angrily snubbed Lucas Vazquez after scoring from the spot against Levante.



