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Бэйл отмахнулся от Васкеса, который пытался поздравить валлийца с голом

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Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Интересный эпизод произошел с участием полузащитника Реала Гарета Бэйла в матче против Леванте (2:1).

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Валлиец реализовал победный для "сливочных"  пенальти, после чего к нему подбежал Лукаса Васкес, чтобы поздравить с голом. Бэйл попросту отмахнулся от партнера по команде и отбежал от него, отказавшись праздновать свой гол.

Стоит отметить, что в данный момент Бэйл крайне недоволен своим положением в команде и тем фактом, что Лукас Васкес выходит на его позиции в стартовом составе, что могло повлиять на его поведение. Также валлийца оскорбили высказывания Марсело и Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось, что летом мадридский Реал собирается продать Гарета Бэйла. 

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Теги: Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, видео
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