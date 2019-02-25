Бэйл отмахнулся от Васкеса, который пытался поздравить валлийца с голом

Интересный эпизод произошел с участием полузащитника Реала Гарета Бэйла в матче против Леванте (2:1).

Читай также: Травмы преследуют Бэйла: Валлиец получил 22-е повреждение в Реале

Валлиец реализовал победный для "сливочных" пенальти, после чего к нему подбежал Лукаса Васкес, чтобы поздравить с голом. Бэйл попросту отмахнулся от партнера по команде и отбежал от него, отказавшись праздновать свой гол.

Gareth Bale angrily snubbed Lucas Vazquez after scoring from the spot against Levante.



pic.twitter.com/MGphmmIF7w — Busy Buddies 🇳🇬™ (@thebusybuddies) 25 February 2019

Стоит отметить, что в данный момент Бэйл крайне недоволен своим положением в команде и тем фактом, что Лукас Васкес выходит на его позиции в стартовом составе, что могло повлиять на его поведение. Также валлийца оскорбили высказывания Марсело и Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось, что летом мадридский Реал собирается продать Гарета Бэйла.