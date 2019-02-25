Бэйл отмахнулся от Васкеса, который пытался поздравить валлийца с голом
Интересный эпизод произошел с участием полузащитника Реала Гарета Бэйла в матче против Леванте (2:1).
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Валлиец реализовал победный для "сливочных" пенальти, после чего к нему подбежал Лукаса Васкес, чтобы поздравить с голом. Бэйл попросту отмахнулся от партнера по команде и отбежал от него, отказавшись праздновать свой гол.
Gareth Bale angrily snubbed Lucas Vazquez after scoring from the spot against Levante.— Busy Buddies 🇳🇬™ (@thebusybuddies) 25 February 2019
pic.twitter.com/MGphmmIF7w
Стоит отметить, что в данный момент Бэйл крайне недоволен своим положением в команде и тем фактом, что Лукас Васкес выходит на его позиции в стартовом составе, что могло повлиять на его поведение. Также валлийца оскорбили высказывания Марсело и Тибо Куртуа.
Ранее сообщалось, что летом мадридский Реал собирается продать Гарета Бэйла.
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