Бэйла возмутили высказывания Куртуа и Марсело о нем

Кроме того, футболист недоволен своим статусом в команде.

Полузащитник Реала Гарет Бэйл крайне недоволен своим статусом запасного игрока. Валиец считает, что он гораздо сильнее остальных вингеров и разочарован, что в старт попадают Винисиус Жуниор и Васкес, хотя именно Бэйл в последних матчах забил три гола.

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Как сообщает Marca, у Бэйла конфликт не только с Солари, который не дает ему возможности выходить в основном составе, но и с игроками команды, в особенности, с голкипером Тибо Куртуа и защитником Марсело.

Партнеры Бэйла по команде в своих недавних интервью высказались о нем, что оскорбило валлийца. Так, Куртуа назвал Бэйла “гольфистом“ и рассказал, что он очень рано ложится спать. А Марсело отметил, что Гарет до сих пор не выучил испанский язык и с ним можно общаться лишь при помощи жестов.

Ранее сообщалось, что полузащитник Реала Гарет Бэйл близок к уходу из клуба.