Суарес может не сыграть с Реалом

Уругваец может пропустить Эль Класико из-за повреждения.

Нападающий каталонской Барселоны Луис Суарес рискует пропустить ответный матч полуфинала Кубка Короля против мадридского Реала.

Как сообщает портал Football Espana, последние несколько недель форвард испытывает проблемы с коленом.

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Утверждается, что после победного матча с Севильей форвард получил рецидив повреждения и может не успеть восстановиться к матчу с Реалом.

В текущем сезоне уругваец провел 34 матча за “блаугранас“, в которых забил 17 голов и отдал 8 голевых передач.

Напомним, что ответный матч полуфинала Кубка Испании состоится в среду, 27 февраля. В первом поединке команды не смогли выявить победителя.