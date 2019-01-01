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Суарес может не сыграть с Реалом

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Уругваец может пропустить Эль Класико из-за повреждения.
Луис Суарес
Луис Суарес
Getty Images

Нападающий каталонской Барселоны Луис Суарес рискует пропустить ответный матч полуфинала Кубка Короля против мадридского Реала.

Как сообщает портал Football Espana, последние несколько недель форвард испытывает проблемы с коленом.

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Утверждается, что после победного матча с Севильей форвард получил рецидив повреждения и может не успеть восстановиться к матчу с Реалом.

В текущем сезоне уругваец провел 34 матча за “блаугранас“, в которых забил 17 голов и отдал 8 голевых передач.

Напомним, что ответный матч полуфинала Кубка Испании состоится в среду, 27 февраля. В первом поединке команды не смогли выявить победителя.

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Теги: Луис Суарес, Барселона, Реал, Кубок Короля, Испания, футбол
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