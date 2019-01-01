Форвард Реала: У нас в клубе никто не боится Месси

Винисиус Жуниор отметил, что аргентинец делает на футбольном поле такие вещи, на которые способен не каждый.

Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор поделился своим мнением по поводу игры нападающего каталонской Барселоны Лионеля Месси.

"Месси? Мы готовы ко всему. Он действительно невероятного класса футболист, делающий на поле вещи, которые не смог бы сделать другой игрок, но никто из нас в команде его не боится", - цитирует Винисиуса AS.

Ответный матч полуфинала Кубка Испании Реал - Барселона состоится в среду, 27 февраля, на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч завершился со счетом 1:1.