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Мората открыл счет голам за Атлетико

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Форвард прервал свою безголевую серию.
Альваро Мората
Альваро Мората
Getty Images

Нападающий мадридского Атлетико Альваро Мората, права на которого принадлежат лондонскому Челси, забил свой первый гол за “матрасников“.

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В матче 25-го тура испанской Ла Лиги форвард забил гол в ворота Вильяреала и тем самым помог Атлетико одержать уверенную победу (2:0).

Таким образом, Мората прервал свою серию матчей без забитых голов в национальных чемпионатах, которая насчитывала 9 матчей (6 в АПЛ и 3 в Примере).

Напомним, что Альвара Мората перешел в мадридский Атлетико на правах полуторагодичной аренды из стана Челси. Переход испанца вызвал волну недовольств среди фанов “матрасников“.

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Теги: Альваро Мората, Атлетико, Ла Лига, футбол
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