Мората открыл счет голам за Атлетико
Форвард прервал свою безголевую серию.
Нападающий мадридского Атлетико Альваро Мората, права на которого принадлежат лондонскому Челси, забил свой первый гол за “матрасников“.
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В матче 25-го тура испанской Ла Лиги форвард забил гол в ворота Вильяреала и тем самым помог Атлетико одержать уверенную победу (2:0).
Таким образом, Мората прервал свою серию матчей без забитых голов в национальных чемпионатах, которая насчитывала 9 матчей (6 в АПЛ и 3 в Примере).
Напомним, что Альвара Мората перешел в мадридский Атлетико на правах полуторагодичной аренды из стана Челси. Переход испанца вызвал волну недовольств среди фанов “матрасников“.
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