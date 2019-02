Месси повторил знаменитое празднование Пеле

Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси оформил хет-трик в поединке 25-го тура испанской Примеры против Севильи и тем самым помог своей команде одержать волевую победу (4:2).

После одного из забитых мячей аргентинец воспроизвел празднование легендарного бразильского футболиста Пеле.

#Messi is getting up there. No wonder O’ Rei #Pelé felt the need to criticize. pic.twitter.com/yMFK2tJGOD