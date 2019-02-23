Месси повторил знаменитое празднование Пеле

Капитан Барселоны отпраздновал забитый мяч в стиле легендарного бразильца.

Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси оформил хет-трик в поединке 25-го тура испанской Примеры против Севильи и тем самым помог своей команде одержать волевую победу (4:2).

После одного из забитых мячей аргентинец воспроизвел празднование легендарного бразильского футболиста Пеле.

#Messi is getting up there. No wonder O’ Rei #Pelé felt the need to criticize. pic.twitter.com/yMFK2tJGOD — Arturo Chaltelt (@ChalteltThe3rd) February 23, 2019

Месси запрыгнул на партнера по команде Усмана Дембеле и победоносно вскинул руку вверх. Таким же празднованием запомнились Пеле и Жаирзиньо.

Напомним, что хет-трик в матче против Севильи стал для Лионеле Месси юбилейным в карьере. Аргентинец вплотную приблизился к показателям Криштиану Роналду.