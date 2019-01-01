Зозуля помог Альбасете остаться на первом месте в Сегунде

Украинец мог вывести свой клуб вперед, но судья не засчитал гол.

В рамках 27-го тура второго дивизиона чемпионата Испании Альбасете принимал Овьедо. За хозяев в этом поединке сыграл украинский форвард Роман Зозуля.

Украинец забил уже на 6-й минуте встречи, замкнув прострел с правого фланга, но судья отменил взятие ворот. Помимо отмены гола, судья также "наградил" Романа желтой карточкой, якобы за то, что форвард подыграл себе рукой.

В итоге встреча завершилась со счетом 0:0 - команды так и не смогли распечатать ворота друг друга.

В текущем сезоне 29-летний украинец забил 7 голов за Альбасете.

Клуб Зозули благодаря ничьей набрал 50 очков и сохранил первое место в турнирной таблице Сегунды. Правда, сразу три преследователя могут подвинуть Альбасете с вершины уже в воскресенье, 24 февраля.

Ранее сообщалось, официальный аккаунт Ла Лиги перешел на украинский язык ради Зозули.