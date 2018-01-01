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СМИ: Марсело выразил желание перейти из Реала в Ювентус

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Бразилец может присоединиться к Роналду в ближайшее время.
Марсело
Марсело
Getty Images

Защитник мадридского Реала Марсело может сменить клубную прописку уже в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Telemadrid.

Бразилец уже дважды на этой неделе выразил руководству мадридцев свое желание покинуть команду. Марсело недоволен своим положением в клубе, поскольку он проигрывает конкуренцию на позиции левого защитника 22-летнему Серхио Регилону.

В связи с этим фулбек хочет перебраться в Ювентус. К тому же, переезд в Турин позволит ему вновь играть в одной команде со своим другом Криштиану Роналду.

В текущем сезоне Марсело провел в чемпионате Испании 13 матчей, в которых забил 2 гола.

Ранее сам бразилец сообщил руководству мадридского клуба о желании уйти.

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Теги: Марсело, Испания, футбол, Реал Мадрид, Ювентус
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