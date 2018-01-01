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Севилья - Барселона 2:4 видео обзор матча Ла Лиги

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Барселона одержала волевую победу благодаря хет-трику Месси.
Севилья - Барселона 2:4
Севилья - Барселона 2:4
Getty Images

В матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу Барселона одержала госетвую победу над Севильей.  Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу каталонцев.

Смотрите видео обзор этого матча.

Севилья — Барселона 2:4

Голы: Навас, 22, Меркадо, 42 — Месси, 26, 67, 85, Суаес, 90+3.

Севилья: Вацлик — Гомес, Кьяер, Вебер (Амаду, 58) — Навас, Меркадо (Васкес, 51), Рог (Меса, 62), Банега, Промес — Сарабия, Бен Йеддер.

Барселона: Тер Штеген — Семеду (Роберто, 46), Пике, Умтити, Альба — Ракитич, Бускетс, Видаль (Дембеле, 46) — Месси, Суарес, Коутиньо (Аленья, 79).

Предупреждения: Рог, Вебер, Васкес, Кьяер, Сарабия, Меса — Пике.

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Теги: Барселона, футбол, Севилья, Ла Лига
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