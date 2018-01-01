Месси оформил 50-й хет-трик и приблизился к показателям Роналду

Нападающий спас Барселону в игре с Севильей.

Капитан Барселоны Лионель Месси отметился хет-триком в матче 25-го тура чемпионата Испании против Севильи (4:2).

Этот результат стал 50-м по счету хет-триком в карьере аргентинца. По 4 хет-трика он оформлял в матчах с Валенсией и Севильей.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду оформил в Ла Лиге 51 хет-трик.

В текущем сезоне Месси участвовал в 23 матчах, отметившись 25 голами и 13 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что забивает более 30 голов в 11 сезонах подряд.