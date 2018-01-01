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Месси оформил 50-й хет-трик и приблизился к показателям Роналду

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Нападающий спас Барселону в игре с Севильей.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Капитан Барселоны Лионель Месси отметился хет-триком в матче 25-го тура чемпионата Испании против Севильи (4:2).

Этот результат стал 50-м по счету хет-триком в карьере аргентинца. По 4 хет-трика он оформлял в матчах с Валенсией и Севильей.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду оформил в Ла Лиге 51 хет-трик.

В текущем сезоне Месси участвовал в 23 матчах, отметившись 25 голами и 13 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что забивает более 30 голов в 11 сезонах подряд.

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Теги: Лионель Месси, футбол, Барселона, Севилья, Ла Лига
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