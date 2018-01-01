Барселона обыграла Севилью благодаря хет-трику Месси

Барселона одержала волевую победу благодаря хет-трику аргентинца.

В матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу Барселона одержала госетвую победу над Севильей. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу каталонцев. В составе победителей хет-трик сделал Лионель Месси. Еще один мяч забил Луис Суарес . У Севильи отличились Хесус Навас и Габриэль Меркадо .

Барселона с 57 очками лидирует в чемпионате Испании, Севилья с 37 баллами идет на пятом месте.

Севилья — Барселона 2:4

Голы: Навас, 22, Меркадо, 42 — Месси, 26, 67, 85, Суаес, 90+3.

Севилья: Вацлик — Гомес, Кьяер, Вебер (Амаду, 58) — Навас, Меркадо (Васкес, 51), Рог (Меса, 62), Банега, Промес — Сарабия, Бен Йеддер.

Барселона: Тер Штеген — Семеду (Роберто, 46), Пике, Умтити, Альба — Ракитич, Бускетс, Видаль (Дембеле, 46) — Месси, Суарес, Коутиньо (Аленья, 79).

Предупреждения: Рог, Вебер, Васкес, Кьяер, Сарабия, Меса — Пике.