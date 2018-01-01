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СМИ: Барселона готова выложить более 100 миллионов за полузащитника Атлетико

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Сауль Ньигес может сменить один испанский клуб на другой.
Сауль Ньигес
Сауль Ньигес
Getty Images

В сферу интересов каталонской Барселоны попал полузащитник Атлетико и сборной Испании Сауль Ньигес.

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По информации The Mirror, каталонцы готовы потратить на приобретение футболиста порядка 110 миллионов евро. Источник отмечает, что “сине-гранатовых“ не пугает то, что контракт Сауля с мадридцами рассчитан до 2026-го года.

Барселона пыталась приобрести Сауля еще летом 2017-го года, однако футболист решил подписать новое соглашение с Атлетико.

В текущем сезоне Сауль отыграл 31 матч за “матрасников“, в которых трижды поразил ворота соперников и отдал 3 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник Барселоны Иван Ракитич попросил руководство клуба выставить его на трансфер.

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Теги: Барселона, Сауль Ньигес, Атлетико, Атлетико Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, трансфер
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