Реал получил новые авто от спонсора, а Рамос отхватил самую дорогую машину
Уже 15-й год подряд немецкий концерн Audi, являющийся спонсором мадридского Реала, вручает игрокам первой команды и главному тренеру автомобили класса люкс, которые футболисты выбирали по своему усмотрению.
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Капитан Королевского клуба Серхио Рамос выбрал себе самое дорогое спонсорское авто - Audi A8 50 TDI, стоимость которого составляет более 100 тысяч евро. Этот автомобиль считается лучшим в своем классе.
Самой популярной моделью оказался Audi Q8, который выбрали 12 игроков Реала, а также тренер Сантьяго Солари. Стоимость этого авто - 87 950 евро.
Вашему вниманию фото тренера Реала и игроков команды с новыми автомобилями:
Ранее сообщалось, что лидер Манчестер Юнайтед Поль Погба потратил 350 тысяч на новенькую желтую Ferrari.
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