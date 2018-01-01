Реал получил новые авто от спонсора, а Рамос отхватил самую дорогую машину

Защитник Реала забрал себе самый дорогой автомобиль Audi в своем классе.

Серхио Рамос Getty Images

Уже 15-й год подряд немецкий концерн Audi, являющийся спонсором мадридского Реала, вручает игрокам первой команды и главному тренеру автомобили класса люкс, которые футболисты выбирали по своему усмотрению.

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Капитан Королевского клуба Серхио Рамос выбрал себе самое дорогое спонсорское авто - Audi A8 50 TDI, стоимость которого составляет более 100 тысяч евро. Этот автомобиль считается лучшим в своем классе.

Игроки Реала с новыми автомобилями realmadrid.com

Самой популярной моделью оказался Audi Q8, который выбрали 12 игроков Реала, а также тренер Сантьяго Солари. Стоимость этого авто - 87 950 евро.

Вашему вниманию фото тренера Реала и игроков команды с новыми автомобилями:

Ранее сообщалось, что лидер Манчестер Юнайтед Поль Погба потратил 350 тысяч на новенькую желтую Ferrari.