СМИ: Модрич продлит контракт с Реалом

Хорватский футболист останется в Мадриде.

Полузащитник Реала Лука Модрич достиг соглашения с клубом о подписании нового контракта, сообщает Marca.

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Отмечается, что хорват задержится в Мадриде 2021 года и, таким образом, может завершить карьеру в Реале.

В этом сезоне Модрич сыграл за Реал 33 матча во всех турнирах, где забил три гола и отдал шесть результативых передач.

Ранее сообщалось, что Модрич может перейти в Интер.