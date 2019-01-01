Переключиться на мобильную версию
Тренды:

СМИ: Модрич продлит контракт с Реалом

Комментариев: 0
Хорватский футболист останется в Мадриде.
Лука Модрич
Лука Модрич
Getty Images

Полузащитник Реала Лука Модрич достиг соглашения с клубом о подписании нового контракта, сообщает Marca.

Читай также: Модрич: Я мечтаю завершить карьеру в Реале

Отмечается, что хорват задержится в Мадриде 2021 года и, таким образом, может завершить карьеру в Реале.

В этом сезоне Модрич сыграл за Реал 33 матча во всех турнирах, где забил три гола и отдал шесть результативых передач.

Ранее сообщалось, что Модрич может перейти в Интер.

Поделись:
Теги: футбол, Лука Модрич, Реал Мадрид
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.marca.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь