Бэйл близок к уходу из Реала - Marca

Валлийцу так и не удалось стать лидером "сливочных" после ухода Роналду.

Вингер мадридского Реала Гарет Бэйл может покинуть команду в летнее межсезонье. Об этом информирует издание Marca.

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Как сообщает источник, руководство Королевского клуба уже не первый год рассматривает вариант продажи валлийца, но в этот раз оно настроено более решительно и с большой долей вероятности футболист покинет Реал.

Утверждается, что причиной этого служит недовольство игрой Гарета Бэйла со стороны тренерского штаба и руководства “галактикос“.В последнее время 30-летний вингер все реже стал попадать в стартовый состав команды.

По информации зарубежных СМИ, в услугах Бэйла заинтересованы Манчестер Юнайтед и лондонский Челси.

Ранее с критикой в адрес валлийца высказался бывший игрок и экс-спортивный директор Реала Предраг Миятович.