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Хамес намекнул на возвращение в Реал

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Колумбиец признался, что поддерживает связь со многими бывшими партнерами по команде.
Хамес Родригес
Хамес Родригес
Getty Images

Атакующий полузащитник Баварии Хамес Родригес прокомментировал слухи о желании уйти из Баварии, намекнув на возвращение в мадридский Реал.

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“В Мадриде у меня есть все: дом, люди, которые меня любят. Мы оценим ситуацию и решим, что делать дальше. Сейчас у меня есть контракт с мюнхенской Баварией. Общаюсь ли я с кем-то из Реала? Я поддерживаю связь со многими футболистами“, - цитирует Хамеса Mirror.

Напомним, летом 2017 года Хамес перешел из Реала в Баварию на правах аренды. 

В этом сезоне колумбийский футболист сыграл 11 матчей за Баварию, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Хамес может покинуть Баварию из-за конфликта с Ковачем.

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Теги: футбол, Хамес Родригес, Реал Мадрид
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Источник: www.mirror.co.uk

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