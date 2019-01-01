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Барселона интересуется форвардом Манчестер Юнайтед

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Маркус Рэшфорд может переехать в Испанию.
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд попал в сферу интересов каталонской Барселоны, сообщает Mundo Deportivo.

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Действующее соглашение 21-летнего форварда с Юнайтед рассчитано до 30 июня 2020 года.

Вице-президент манкунианцев Эд Вудворд заявил, что клуб возобновит переговоры с футболистом о продлении сотрудничества только после того, как определится с кандидатурой нового главного тренера.

Каталонцы, вероятно, попытаются приобрести англичанина в летнее трансферное окно, но “красные дьяволы“ вряд ли захочет расставаться с одним из своих ключевых игроков атаки.

Отмечается, что в контракте футболиста не указана фиксированная сумма отступных, что сильно повысит стоимость возможного трансфера.

В этом сезоне АПЛ Рэшфорд забил девять голов и отдал шесть результативных передач в 22 матчах.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Маркус Рэшфорд, Барселона
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Источник: www.mundodeportivo.com

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