Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бетис готовится подписать форварда Ливерпуля

Комментариев: 0
Дэниел Старридж может перебраться в испанскую Примеру.
Дэниел Старридж
Дэниел Старридж
Getty Images

Нападающий английского Ливерпуля Дэниел Старридж попал в сферу интересов Бетиса. Об этом сообщает портал Liverpool Echo.

По информации источника, андалусийский клуб активно следит за 29-летним форвардом и планирует подписать игрока в летнее трансферное окно.

Читай также: Ливерпуль потерял трех защитников на матч с Баварией

Отметим, что контракт Старриджа с Ливерпулем истекает ближайшим летом, и англичанин может перейти в Бетис уже на правах свободного агента.

В текущем сезоне Дэниел Старридж провел за “красных“ 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее в СМИ сообщалось, что Бетис рассматривает возможность приобретения защитника киевского Динамо Йосипа Пиварича.

Поделись:
Теги: Дэниел Старридж, Бетис, Ливерпуль, трансферы, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь