Дэниел Старридж может перебраться в испанскую Примеру.

Нападающий английского Ливерпуля Дэниел Старридж попал в сферу интересов Бетиса. Об этом сообщает портал Liverpool Echo.

По информации источника, андалусийский клуб активно следит за 29-летним форвардом и планирует подписать игрока в летнее трансферное окно.

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Отметим, что контракт Старриджа с Ливерпулем истекает ближайшим летом, и англичанин может перейти в Бетис уже на правах свободного агента.

В текущем сезоне Дэниел Старридж провел за “красных“ 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее в СМИ сообщалось, что Бетис рассматривает возможность приобретения защитника киевского Динамо Йосипа Пиварича.