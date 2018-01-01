Марсело сообщил руководству Реала, что хочет покинуть команду

Вполне возможно, что бразилец отправится к Криштиану Роналду в Ювентус.

Защитник мадридского Реала Марсело принял решение покинуть испанский клуб.

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По информации COPE, бразилец провел встречу с руководством “сливочных“, на которой заявил о своем желании уйти. Отмечается, что Марсело рассчитывает перебраться в туринский Ювентус, куда его активно зовет экс-партнер по Реалу Криштиану Роналду.

К тому же, у Марсело сейчас не все гладко в Королевском клубе. В 6-ти последних матчах, в которых он выходил в стартовом составе, Реал потерпел поражение. Всего же в текущем сезоне бразилец провел 24 матча, в которых забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

Напомним, Марсело заявлял, что покинет Реал только если станет не нужен команде.

Ранее сообщалось, сколько Ювентус готов потратить на трансфер Марсело.