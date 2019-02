Плохой знак: Реал проиграл 6 из 9-ти матчей Ла Лиги с Марсело в основе

Мадридский Реал потерпел сенсационное поражение в матче против Жироны в рамках 24-го тура чемпионата Испании.

В стартовом составе “сливочных“ был защитник Марсело, который провел полный поединок. Участие бразильца в играх команды начинает вызывать опасение - в последних девяти матчах, в которых Марсело выходил на поле в основе, Королевский клуб потерпел шесть поражений и дважды сыграл вничью.

Лишь один раз Реал выиграл - у Райо Вальекано со счетом 1:0.

Last 9 #LaLiga matches in which Marcelo has been at starting lineup:

✴️ Athletic 0-0 Madrid

❌ Sevilla 3-0 Madrid

❌ Madrid 1-2 Levante

❌ Barcelona 5-1 Madrid

❌ Eibar 3-0 Madrid

✅ Madrid 1-0 Rayo

✴️ Villarreal 2-2 Madrid

❌ Madrid 0-2 Real Sociedad

❌ Madrid 1-2 Girona