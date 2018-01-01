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Плохой знак: Реал проиграл 6 из 9-ти матчей Ла Лиги с Марсело в основе

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А в восьми матчах, где в стартовом составе был Серхио Регилон, Реал одержал победу.
Марсело
Марсело
Getty Images

Мадридский Реал потерпел сенсационное поражение в матче против Жироны в рамках 24-го тура чемпионата Испании.

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В стартовом составе “сливочных“ был защитник Марсело, который провел полный поединок. Участие бразильца в играх команды начинает вызывать опасение - в последних девяти матчах, в которых Марсело выходил на поле в основе, Королевский клуб потерпел шесть поражений и дважды сыграл вничью.

Лишь один раз Реал выиграл - у Райо Вальекано со счетом 1:0.

При этом, когда в основе выходил Серхио Регилон, сменщик Марсело, то Реал с ним выиграл все 8 матчей в Примере.

Стоит отметить, что Жирона - единственная команда, которая в этом сезоне сумела отобрать очки и у Реала, и у Барселоны. Смотрите также видео голов и обзор матча Реал - Жирона.

Ранее сообщалось, что главный тренер Реала Сантьго Солари отправил Марсело на скамейку запасных из-за лишнего веса. Футболист пообещал наставнику вернуть себе прежнюю форму.

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Теги: Марсело, Реал, Реал Мадрид, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу, футбол
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