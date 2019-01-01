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СМИ: Неймар летом может перейти в Реал

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Причиной перехода могут стать проблемы ПСЖ с финансовым фейр-плей.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий французского Пари Сен-Жермен Неймар может стать игроком мадридского Реала уже ближайшим летом. Об этом сообщает издание The Times.

По информации источника, таким образом парижский клуб может устранить проблемы с финансовым фейр-плей. На данный момент у парижан наблюдается дисбаланс в 148 миллионов фунтов.

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Также продажа бразильца поможет ПСЖ разгрузить зарплатную ведомость, ведь оклад Неймара составляет 530 тысяч фунтов в неделю.

На данный момент, основным претендентом на то, чтобы заполучить форварда, является мадридский Реал.

Ранее стало известно, что Неймар сможет помочь ПСЖ в матчах 1/4 финала Лиги Чемпионов в случае выхода команды в эту стадию.

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Теги: Неймар, Реал Мадрид, ПСЖ, трансферы, футбол
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