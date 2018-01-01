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Реал - Жирона 1:2 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

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Гости сенсационно одержали волевую победу.

Мадридский Реал в домашнем матче 24-го тура испанской Ла Лиги сенсационно уступил Жироне. “Сливочные“ по ходу матча вышли вперед, однако во втором тайме пропустили дважды.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал - Жирона:

Реал - Жирона - 1:2

Голы: Каземиро, 25 - Стуани, 65 (пен), Порту, 75

Реал: Куртуа - Одриосола, Варан, Рамос, Марсело - Себальос (М. Диас, 74), Каземиро, Кроос - Васкес (Винисиус, 58), Бензема, Асенсио (Бэйл, 66)

Жирона: Буну - Рамальо, Алькала, Хуанпе - Порро (Лосано, 46), Понс (А. Гарсия, 46), Дуглас Луис, Гранель, Р. Гарсия - Порту (Валери, 84), Стуани

Предупреждения: Рамос, Каземиро - Лосано, Алькала 

Удаление: Рамос, 90 (вторая желтая карточка)

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Теги: Реал Мадрид, Жирона, Ла Лига, футбол
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