Жирона - единственная команда, которая в этом сезоне отобрала очки у Барселоны и Реала

Жирона занимает не самое высокое место в турнирной таблице, но успешно отбирает очки у лидеров чемпионата.

Испанская Жирона в матче 24-го тура чемпионата Испании на выезде сумела обыграть Реал со счетом 2:1.

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В текущем сезоне Ла Лиги Жирона также отобрала очки у каталонской Барселоны - в матче 5-го тура команды сыграли вничью (2:2). Таким образом, Жирона стала единственной командой в Испании, которая по ходу сезона сумела отобрать очки у сразу двух испанских грандов.

Отметим, что по итогам 24-х туров Жирона находится на 15-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 27 очков - 6 побед, 9 ничьих и 9 поражений.

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны Лионель Месси уже 11 лет кряду забивает минимум 30 голов за сезон.