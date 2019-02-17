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Жирона - единственная команда, которая в этом сезоне отобрала очки у Барселоны и Реала

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Жирона занимает не самое высокое место в турнирной таблице, но успешно отбирает очки у лидеров чемпионата.
Педро Алькала радуется победе Жироны над Реалом
Педро Алькала радуется победе Жироны над Реалом
Getty Images

Испанская Жирона в матче 24-го тура чемпионата Испании на выезде сумела обыграть Реал со счетом 2:1.

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В текущем сезоне Ла Лиги Жирона также отобрала очки у каталонской Барселоны - в матче 5-го тура команды сыграли вничью (2:2). Таким образом, Жирона стала единственной командой в Испании, которая по ходу сезона сумела отобрать очки у сразу двух испанских грандов.

Отметим, что по итогам 24-х туров Жирона находится на 15-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 27 очков - 6 побед, 9 ничьих и 9 поражений.

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны Лионель Месси уже 11 лет кряду забивает минимум 30 голов за сезон.

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Теги: Жирона, Реал, Реал Мадрид, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу, футбол
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Источник: sport.bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  17.02.2019, 16:14
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гость
кто молодец? Я -- молодец!!! Поставил на победу Реала в 1-м тайме и тотал 1-го тайма меньше 2.5 за 2.11!!! Ну разве не красавчик!!!
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