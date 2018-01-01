Реал сенсационно проиграл Жироне на Сантьяго Бернабеу

Мадридский Реал не сумел выиграть в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании.

Реал на своем поле принимал Жирону в рамках 24-го тура Ла Лиги. Неожиданно для болельщиков, “сливочные“ потерпели поражение со счетом 2:1.

Подопечные Солари уверенно начали поединок и забили гол уже на 25-й минуте - Реал подал с углового, но вратарь выбил мяч, однако тот оказался у Кросса, который сделал роскошный навес в штрафную, а Каземиро головой отправил мяч в сетку.

Казалось бы, все у Королевского клуба под контролем - счет открыт, можно давить соперника дальше, однако что-то пошло не так. И первым неожиданным действием стала отмена гола в ворота Жироны на 44-й минуте поединка - Марсело забил из офсайда, который зафиксировали при помощи VAR. В итоге, на перерыв Реал ушел с минимальным преимуществом.

А вот во втором тайме ситуация в корне изменилась для хозяев поля. Жирона дважды не смогла забить в ворота Реала, находясь в метре от них, однако вскоре ошибку допустил Серхио Рамос, сыграв рукой. Как итог - пенальти в ворота "сливочных", который без проблем реализовал Кристиан Стуани.

Пенальти в ворота Реала Getty Images

Солари убрал с поля Асенсио и выпустил Бэйла в надежде исправить ситуацию и вернуть инициативу в свои руки, но это не помогло - защитники допускали непростительные ошибки в собственной штрафной, что привело к очередному пропущенному голу на 75-й минуте - Лосано слева подбежал к воротам, закручивал в дальний угол - Куртуа отразил перед собой, а Порту набежал и отправил мяч в сетку.

"Сливочные" активизировались и начали наседать на соперника в надежде вырвать хотя бы ничью, но безрезультатно. А на последних минутах встречи еще и остались в меньшинстве - Рамос отхватил вторую желтую карточку и покинул поле.

Серхио Рамос заработал удаление Getty Images

Таким образом, Реал потерял очки в домашнем матче, увеличив расстояние от Барселоны в турнирной таблице чемпионата.

Игрок Жироны радуется победе над Реалом Getty Images

Реал - Жирона - 1:2

Голы: Каземиро, 25 - Стуани, 65 (пен), Порту, 75

Реал: Куртуа - Одриосола, Варан, Рамос, Марсело - Себальос (М. Диас, 74), Каземиро, Кроос - Васкес (Винисиус, 58), Бензема, Асенсио (Бэйл, 66)

Жирона: Буну - Рамальо, Алькала, Хуанпе - Порро (Лосано, 46), Понс (А. Гарсия, 46), Дуглас Луис, Гранель, Р. Гарсия - Порту (Валери, 84), Стуани

Предупреждения: Рамос, Каземиро - Лосано, Алькала

Удаление: Рамос, 90 (вторая желтая карточка)